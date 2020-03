Veckans nyheter i Skåne

Coronasmittan har helt dominerat nyhetsflödet den gångna veckan. En av våra mest lästa nyheter handlar om Johan Folin som riskerar att missa sitt barns födelse på grund av att förlossningsvården tvingats skärpa sina regler.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/skarpta-regler-oroar-blivande-foraldrar

Det har varit mycket diskussion om hamstring i veckan. I affärerna så gapar hyllorna där det brukar finnas pasta, ris och inte minst toalettpapper tomma. I Lund tog Ica-handlaren Ola Hollerup det drastiska beslutet att ransonera vissa köp.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/matvarubutiker-infor-ransonering-nar-allt-fler-hyllor-gapar-tomma

Och i coronasmittans spår ställs allt mer in. I veckan kom beskedet att all undervisning på universitet, högskolor, KomVux och gymnasier i fortsättningen ska genomföras digitalt och på distans. För kulturen har coronan blivit ett dråpslag. Till exempel ställs påskens populära konstrunda på Österlen in.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/osakert-lage-for-konstrundan-pa-osterlen

Men det hände annat också. Bland annat kom nyheten att barnmorskan som dömdes i Kristianstad tingsrätt för grovt vållande till kroppskada efter en förlossning kommer att överklaga sin dom till hovrätten.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/domd-barnmorska-overklagar-till-hovratten