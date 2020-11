30-åring häktad efter helgens händelser på Araby

Totalt tre män greps och anhölls i söndags misstänkta för vapenbrott. Två av männen ska ha hotat en man i 20-års åldern med ett misstänkt vapen. Den tredje, en man i 30-års åldern, ska ha gjort samma sak mot en annan person. Polisen utreder även om skott kan ha avfyrats.

Under tisdagen släpptes två av männen men den tredje har under onsdagen häktats. Brotten han misstänks för ska ha begåtts under lördagskvällen.

Flera larm om skottlossning på Araby

Två larm om skottlossningar på Araby kom in under helgen. Polisen hade på grund av oroligheterna en hög närvaro i området.

- Vi har en tydlig uppfattning om att det är kriminella grupperingar som bråkar med varandra. Det är inte riktat mot allmänheten men vi är oroade att utomstående ska träffas vid eventuella skottlossningar även om det inte är meningen, sa Robert Loeffel, presstalesperson på polisen i Kalmar och Kronoberg, under måndagen.