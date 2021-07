74-åring köpte live-streamade sexshower med filippinska barn

Mannen köpte live-streamade sexshower av en kvinna i Filippinerna som sålde pojkar och flickor för sexuella övergrepp via webbkamera till utländska medborgare.

Han instruerade kvinnan, via chattmeddelanden, vilka övergrepp han ville att hon skulle genomföra på barnen under sexföreställningarna.

De flesta av barnen var under 15 år, varav den yngsta ska ha varit sju år gammal.

Efterfrågat sexshower med pojkar

Brotten mannen döms för begicks under våren och sommaren 2018, men enligt tingsrätten har han efterfrågat sexshower med unga pojkar från 2015 och fram till att han greps i december 2020. Under åren 2017-2020 ska han ha betalat 260 000 kronor för sexuella tjänster via nätet.

Mannen nekar till brotten. Han medger dock att han köpt sexuella tjänster på nätet men hävdar att målsägande inte varit mindreåriga.