Nu har alla Kronobergskommuner externa vaccinatörer – Lessebo sist ut

Det är IDTM AB som ska vaccinera invånare i Lessebo kommun under fas fyra, det meddelade Region Kronoberg under måndagsmorgonen. Genom att använda externa aktörer under fas fyra, när de allra flesta kronobergare ska vaccineras, kan resurser i regionen sparas till annat.

– Det känns bra att vi nu har täckt upp vaccinationen i fas 4 i hela länet. Det gör att vi sparar på regionens egna resurser så att primärvården istället kan fokusera på sin ordinarie verksamhet, säger Annika Laine Tigerhielm, samordnare för vaccinationen i fas 4 i ett pressmeddelande.

Ingen ville vaccinera i Lessebo

Lessebo är den kommun som fick avtal tecknat sist. Under upphandlingen kom inga anbud in och därför gjordes en direktupphandling med IDTM AB som redan var upphandlad, uppger Region Kronoberg.

Vilka lokaler i Lessebo kommun som fas fyra-vaccineringen ska genomföras i är inte klart.