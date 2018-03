Allmänheten varnas för fallande istappar

Det har snöat ovanligt mycket i år i Kalmar. Detta har lett till att Kalmar brandkår går ut med en varning.

– Det är ett riktigt stora istappar på vissa fastigheter, säger Roger Andersson, på Kalmar brandkår.

Det är framförallt i Kalmar man bör vara extra uppmärksam.

– De blir väldigt branta i lutningen och riskerar att falla på personer, därför går vi ut med varningen nu.

”Folk har synpunkter”

I år har Kalmar brandkår inte gjort några operativa insatser.

– Men vi har fått många synpunkter i helgen från folk. Vi vill vara tydliga med att det är fastighetsägarens ansvar att se till att få bort istapparna.

Men det är inte bara istappar brandkåren varnar för.

– Efter all snömängd blir det väldigt tungt på taken av all snö. På platta tak gäller det verkligen att takkonstruktionen tål belastningen. Snö kan ju bli väldigt tungt.