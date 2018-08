Bokningen har gjorts av Växjös nya stand up-klubb som drog igång på Kafé de luxe i våras, det skriver vxonews.

49-årige Judah Friedlander som har gjort ståuppkomik sedan 1989 medverkar även i det kritikerrosade ståuppframträdandet ”America is the Greatest Gountry in the United States” som visas på Netflix.

Den 15 september gästar han alltså Växjö med sin turné ”America is still number one”, men han gör även framträdanden i Göteborg, Malmö och Stockholm.