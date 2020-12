Andelen smittade i Kronoberg fortsätter att öka

Trots att färre individer testade sig för pågående covid-19-infektion under vecka 52 än veckorna dessförinnan fortsätter andelen positiva fall att öka. Under vecka 51 kunde 21 procent konstateras smittade och under vecka 50 var motsvarande siffra 18 procent.

Fortsätter öka denna vecka

Även under vecka 53 ser andelen positiva provsvar ut att öka ytterligare.

– Vi får inte slappna av nu bara för att vaccinationen kommit igång. Vi måste orka följa råden och riktlinjerna så att vi kan få ökningen att avstanna och sedan vända ner. Det är bara då vi kan undvika så många svårt sjuka som möjligt tills fler har fått möjlighet att vaccinera sig, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Färre tester genomförs

Antalet positiva fall minskat något. Vecka 51 kunde ddrygt 900 personer konstateras smittade i Kronobergs län medan samma siffra för vecka 52 var knappt 800. Under samma veckor genomfördes cirka 4500 respektive 3500 analyser.