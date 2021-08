Anders Åkesson (C) lämnar riksdagen efter nästa val

Anders Åkesson (C) som senast under torsdagen var i hetluften efter beskedet att han KU-anmäler miljöminister Per Bolund (MP) meddelade under fredagen att han inte ställer upp för omval till riksdagen efter valet 2022.

– Jag kommer däremot med fullkraft att fullgöra mandatperioden och det år som återstår, säger Anders Åkesson (C).

Anledningen till att han kommer med beskedet nu är att Centerpartiet påbörjat nomineringsarbetet inför valet 2022.

Åkesson slutar som riksdagsledamot men kandiderar till kyrkovalet i september.

Hör Anders Åkesson (C) berätta mer i klippet.