Kvinnan bakom världens mest kända reggaelåtar gästar Växjö

Det är andra året i rad som det arrangeras en reggaekonsert i Växjö under midsommarhelgen, där en jamaikansk storhet inom musik har bjudits in. Under förra året gästade den då 81-årige legendariske artisten Lee ”Scratch” Perry trädgården i Växjö.

Det är återigen André Kalmaendal och Johan Gustafsson som står bakom arrangemanget tillsammans med Bam Bam club och Kafé de luxe.

– Det känns fantastiskt att vi kan göra det här, vi vill kunda sprida den värme som reggaemusiken har. Att landa ytterligare en stor artist som Sister Nancy är mäktigt. Hon var en av de första kvinnliga dj:s och sångare på Jamaica, hon har varit en stor del av reggaemusikens utveckling, säger Johan Gustafsson.

Svensk baktakt på scen

Den svenske reggaeartisten Daniel Wahlgren eller ”Papa Dee” gör också en spelning tillsammans med tiomannabandet First Light.

– Det blir en ”match made in reggae heaven”, det vet alla som sett oss live. I juni kommer vårt första album ”Showcase Vol. 1” som är inspelad i Stockholm, säger Daniel Wahlgren.

Stor hit på 80-talet

Det är andra gången som Sister Nancy gästar Växjö för att göra en spelning, senast var i september 2016. Hon är kvinnan som står bakom en av världens mest kända reggaelåtar ”Bam Bam” från 1982 och den har samplats otaliga gånger av andra artister.

– De flesta känner inte till Sister Nancys storhet inom reggaemusiken, hon är helt klart en värdig efterföljare till förra årets spelning med Lee Perry, säger Johan Gustafsson.

Sport och musik

Men det kommer inte enbart att bjudas på musik i baktakt, utan även fotboll på storbildsskärm.

– Jag har dessvärre inga större förhoppningar om att Sverige kommer att vinna mot Tyskland, men efter matchen bjuds det på musik i världsklass som kan få publiken att bli glada igen, säger Johan Gustafsson.