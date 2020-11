Barn utsattes för hot och våld i flera år – trots kontakt med socialen

”I samband med utredningar inledda (oktober 2020) gällande båda barnen uppmärksammas att barnen under hela sin uppväxt levt under hot, kontroll och fysiskt vald. Det finns hög misstanke att det även har förekommit sexuella övergrepp i hemmet. Detta gäller även barnens två äldre syskon”.

Det skriver Kalmar kommun i en lex Sarah-anmälan som skickats in till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Orsaken till att kommunen anmäler sig själv är att man utrett barnens situation, till och från, i tio år.

– Vi ser det som jätteallvarligt och det är därför vi agerar, säger Lotta Hedström verksamhetschef på enheten för barn- och familj på Socialförvaltningen i Kalmar kommun.

Anmälningar under ett decennium

Barnen har varit aktuella på Socialtjänsten sedan 2010 och det har genom åren förekommit flertalet anmälningar och utredningar. Men det var först i oktober i år som Socialtjänsten fattade misstankar om att barnen for illa.

– Det kan förekomma att ett ärende som redan har varit aktuellt hos oss blir aktuellt igen. Då är det någon som berättar eller att vi får till oss fakta som gör att vi gör en helt annan bedömning än vad vi gjorde första gången, säger Thereze Lundborg enhetschef för barn- och familj på Socialförvaltningen i Kalmar kommun.

Våld och hot

Enligt lex Sarah-anmälan har det under Socialtjänstens utredningar nu framkommit att barnen under hela sin uppväxt levt under hot, kontroll och fysiskt våld. Det finns även misstankar om att det förekommit sexuella övergrepp i hemmet.

Två av barnen blev då omedelbart omhändertagna enligt LVU, lag med särskilda bestämmelse om vård av unga.

Anmält enligt lex Sarah

– Vi behöver ju utreda och se om vi har hanterat ärendet som vi ska, titta bakåt och se om vi har missat något. Vi kommer att utreda och gå igenom händelseförloppet noggrant, säger Lotta Hedström.

Men har ni missat någonting här?

– Det är därför vi har anmält det här till IVO för att de ska granska utredningen för vi har ju sett det som ett allvarligt missförhållande eller en påtaglig risk för ett allvarligt missförhållande, säger Lotta Hedström.