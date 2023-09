Bedragare kommer över miljonbelopp varje vecka i Kalmar- och Kronobergs län

Två män i 80-årsåldern har under veckan blivit lurade på totalt över 1,4 miljoner kronor. En man från Växjö bedrogs på över 800 000 kronor och en man från Kalmar lurades på 600 000 kronor. Båda männen uppges ha blivit lurade på liknande sätt och polisens presstalesperson Robert Loeffel misstänker att det rör sig om samma liga.

– Bara under en månad här i Kronoberg kan det vara flera miljoner som bedragarna kommit över och lika mycket i Kalmar län. Vi får in fem till sex anmälningar per dag i Kronoberg, både fullbordade brott och försök, säger Robert Loeffel.

Bytt bank-id mot fjärrstyrning

Männen i Kalmar och Växjö har enligt polisen berättat att de blivit kontaktade av påstådda elektronikföretag. Även företag som säljer telefonabonnemang utnyttjas.

Mannen från Växjö fick ett meddelande från vad som uppgavs vara ett elektronikföretag och att en nummerflytt inte gått igenom. När han ringer upp förklarar bedragaren att mannen måste kopplas över till banken. ”Banken” i sin tur förklarar att mannen måste installera ett fjärrstyningsprogram för att åtgärda problemet.

– Det börjar bli mer vanligt med fjärrstyrning av datorn än användandet av bank-id i de här bedrägerierna. Bedragarna får en översikt över personens konton och kan då komma åt mer pengar än de kunnat med bank-id, säger Robert Loeffel.

Hör polisens presstalesperson Robert Loeffel berätta mer om den här sortens bedrägeri i klippet ovan.