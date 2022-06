Låga grundvattennivåer tvingar fram bevattningsförbud i Västervik

I Västervik gäller bevattningsförbud sedan måndagen den 20 juni. Enligt Svenskt Vatten har redan 92 kommuner i landet infört bevattningsförbud.

– Nederbördsmängderna har under de senaste månaderna legat under det normala i norra delen av Kalmar län och i Västerviks kommun. Grundvattennivåerna i både stora och små magasin är under det normala. I Västerviks kommun ser vi en sjunkande trend, främst i våra ytvattentäkter, skriver Västerviks Miljö och Energi i ett pressmeddelande.

Bara vattna med kanna

Sedan 2016 har Västerviks kommun infört bevattningsförbud alla år förutom 2019 och 2021.

Bevattningsförbud i Västerviks kommun Foto: Tobias Keller / SVT

I Västervik finns omkring 150 kolonilotter som drivs av föreningen Västerviks koloniträdgårdar som varit aktiva sedan 1917. Bevattningsförbudet påverkar kolonister som inte längre få vattna med slangen, men att vattna med en kanna är tillåtet.

Men den metoden kan samtidigt vara särskilt jobbigt för äldre personer.

I klippet ovan berättar Liliana om hur torkan påverkar hennes odling av grönsaker.