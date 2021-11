Stort antal larm om nedfallna träd: ”Blåser kraftigt”

Under fredagen har Trafikverket och räddningstjänsterna haft fullt upp med att få undan nedfallna träd som blåst ner. Arkivbild. Foto: SVT/Arkiv

Under fredagen har träd fallit ner och blockerat trafiken på flera platser i Kalmar och Kronoberg. SOS har under eftermiddagen fått in ett 20-tal larm, bland annat om hemtjänstpersonal i Tingsryd som hamnat mellan två nedfallna träd.