Brand i skogshygge utanför Tingsryd – två personer skadade

Larmet inkom strax innan 16-tiden på söndagseftermiddagen. Tre ambulanser och sju enheter från räddningstjänsten larmades till platsen. Polisen bistår insatsen genom att överblicka branden ovanifrån med en helikopter. Området som brinner uppskattas vara drygt en hektar stort.

– Räddningstjänsten är på där och arbetar med att begränsa spridningen. Det blåser ganska lite på platsen, uppger räddningstjänsten.

Branden ska i nuläget inte hota bebyggelse i området.

Två personer skadade

Enligt polisens uppgifter ska två personer vara skadade. Skadeläget är oklart.

– En av ambulanserna är på väg till sjukhus med en person, enligt SOS.

Polisen utreder branden

Polisen beslutade senare under eftermiddagen att utreda branden som allmänfarlig vårdslöshet.

– Vi bedömer just nu att branden har startat som en följd av vårdslöshet. Helt enkelt att man kanske inte har gjort det som förväntats i aktsamhet. Exakt vad det går ut på kan jag inte gå in på just nu, säger Rickard Lundqvist, polisens presstalesperson.