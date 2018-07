Brandflyget oumbärligt i torkan

De flesta av helgens bränder i norra Kalmar län tros ha startat i samband med det åskoväder som drog in under lördagen. Hans Gerremo, länsflygchef för den frivilliga flygkåren i Kalmar län, var själv uppe i luften och såg hur det började ryka.

– Det var extremt, jag har aldrig varit med om dess like. Blixtarna slog ned från molnen och på flera ställen började det ryka bara några sekunder efter, säger han.

För räddningstjänsten på marken är brandflyget en viktig resurs. De kan lokalisera bränder på flera mils avstånd, bedöma storleken uppifrån, se vart närmaste vattendrag finns och hur man på bästa sätt tar sig fram till branden.

– Vi var på sex bränder på bara en timme. Eftersom det är så extremt torrt så tar det sig snabbt och sprider sig, säger Hans Gerremo.

Hans Gerremo är Länsflygchef för den frivilliga flygkåren i Kalmar län. Foto: Tindra Englund

En extremsommar

I vanliga fall patrullerar de länet en gång per dag under brandsäsongen och flyger då två rundor. En över södra delen av länet och en över norra delen av länet. Men eftersom sommaren 2018 hittills har varit så extremt torr patrullerar flyget nu två gånger per dag och gör totalt fyra rundor över länet.

– Den här sommaren har varit helt extrem och vi har aldrig flugit så mycket som i år. Vi är uppe i fyra hundra timmar och jag räknar med att vi kommer att komma upp i mellan 500 och 600 timmar totalt.

Foto: Tindra Englund

Tufft även för den frivilliga flygkåren

Han medger att det ibland kan vara frustrerande att brandflyget inte har möjlighet att själva släcka bränderna precis när det startar. Men Hans Gerremo tycker att samarbetet med räddningstjänsten fungerar bra och att de kompletterar varandra.

– Vi ser ju som en fågel uppifrån väldigt väl rökpelare på flera mils håll och vi är uppe 7-8 timmar per dag.

Brandplanet flygs av frivilliga flygkåren och deltar gör flygare från klubbar på Öland, Kalmar, Hultsfred och Västervik.

– Det har varit tufft för oss men vi har haft både piloter och besättning hela tiden, säger Hans Gerremo.