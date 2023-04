Åbro bryggeri i Vimmerby ligger fortsatt nere efter it-attacken: ”Jobbar för fullt”

Under långfredagen drabbades Åbro bryggeri av ett it-angrepp som har gjort att produktionen sedan dess har stått still. Under onsdagen var det ännu oklart när bryggeriet kan starta upp sin verksamhet igen.

– Vi jobbar för fullt både internt och externt med att städa upp och starta igång system bit för bit, säger vd Henrik Dunge på onsdagen.

”Bör tänka om”

Vilka det är som har gjort intrånget är ännu oklart, och Henrik Dunge menar att det inte är bryggeriets främsta fokus för stunden. Samtidigt vet man inte i hur pass stor utsträckning kunder kommer att drabbas av stoppet.

– Förhoppningsvis har våra kunder öl kvar i sina tankar och liknande, men det kommer bli bekymmersamt i slutet av veckan, säger Henrik Dunge och fortsätter:

– Vi måste nog börja tänka om i Sverige när det gäller digitalisering. Vi är för sårbara. Det tycker jag man ska börja fundera på bland företag.