Centerpartister vill stoppa Trafikverkets hastighetssänkningar

– Jag kommer personligen se till att det här blir en riksdagsfråga, säger Anders Åkesson (C), riksdagsledamot och vice ordförande i riksdagens trafikutskott.

Sekunder blir timmar

Syftet med de sänkta hastighetsgränserna är att minska antalet dödsfall i trafiken. Enligt Trafikverket så skulle en sänkning med tio kilometer per timme sänka dödligheten vid olyckor med 40 procent. För en bilist så innebär sänkningen att det tar 50 sekunder längre tid att färdas en mil.

– Det låter inte så himla mycket när man hör det men det kan handla om ett antal mil som man reser per dag. Lägger man ihop all minuter över veckor och månader så blir det snart till timmar, och då kan det bli ganska avgörande när man väljer bostadsort, säger Karin Helmersson (C), ordförande i Regionala utvecklingsnämnden i Region Kalmar län.

Fel väg

Anders Åkesson (C) menar att en generell sänkning av hastigheten är fel väg att gå. Istället vill Centerpartiet i Kalmar län se variabla hastighetsskyltar som kan anpassa efter den aktuella trafiksituationen.

– Vi vill se en dynamisk hastighetsreglering där man utifrån trafikens intensitet, årstid och väglaget kan variera hastigheten.

Han menar att hastighetssänkningarna riskerar att bli ett är ett slag i luften eftersom de som pendlar på de aktuella vägsträckorna inte ser någon förändring i övrigt som skulle motivera dem att hålla hastigheten nere. Enligt Anders Åkesson skulle fler respektera hastighetsgränserna om variabla skyltar sattes in istället.

– Den hastighetsregleringen respekteras eftersom trafikanten förstår varför den är sänkt.

Brist på pengar

Lennart Andersson är regionchef trafikverket i Kalmar. När SVT ringer upp åberopar han riksdagens mål om att halvera antalet dödsolyckor år 2020 jämför med år 2010 som motivering till varför man sänker hastigheterna. Han tillstår även att Trafikverket gärna byggt mitträcken och andra åtgärder för att minska dödsolyckorna, men att man i brist på pengar istället väljer att sänka hastigheterna.

– Ja, tills vi kan finansiera andra åtgörder, säger han.

Lennart Andersson tror inte att centerpartisternas förslag om variabla hastigheter skulle göra någon större skillnad för pendlarna på landsbyggden.

– Kruxet med variabla hastigheter är att man just under högtrafik vill ha lägre hastigheter eftersom det är ett stort flöde. Det innebär samtidigt att de flesta drabbas ändå.

Även i Blekinge har frågan om Trafikverkets hastighetssänkningar diskuterats. Trafikverket har där sänkt hastigheten på E22 mellan Lösen och Jämjö från 90 kilometer i timmen till 80 kilometer i timmen, trots avrådan från Region Blekinge. Region Blekinge förordade istället en snabbare ombyggnad av det aktuella vägavsnittet.