Därför utrymdes skolan i Nybro – man hotade att skada sig själv

När uppgifterna kom under måndagen var informationen minst sagt luddig. Någon typ av information hade kommit in till kommunen som gjorde att man, efter samtal med polisen, valde att utrymma Paradisskolan under måndagen och tisdagen.

Skolan i riskzon

Idag berättar polisen för SVT vad det handlade om. En man hade uttalat hot om att skada sig själv i närheten av skolan, och bedömningen var att även skolan låg i riskzonen om hotet skulle verkställas.

– En man hade uttalat hot fast inte direkt mot skolan, men det han hotade med skulle kunna inträffa nära skolan, säger Robert Loeffel.

Fått negativt myndighetsbeslut

Enligt polisen var bakgrunden att mannen var besviken på ett negativt myndighetsbeslut mot honom och hotade att skada sig själv i närheten av skolan. Polisen vill dock fortfarande inte berätta exakt vad hotet bestod i.

Handlar det om någon typ av bombhot eftersom närliggande områden bedömdes vara utsatt?

– Förundersökning pågår fortfarande så kan inte lämna uppgifter om exakt vad hotet innebar, säger Robert Loeffel.

Släppt på fri fot

Mannen greps och förhördes under måndagen, men släpptes efter förhör. Bedömningen är enligt åklagare att hotet inte längre löper nån risk att verkställas, och därför fanns inte grund för häktning. Mannen är misstänkt för grovt olaga hot.

Barnen kommer att få ha höstlovsfritids på sin alternativa skola även under tisdagen, ett beslut som togs redan under måndagen.

Hur ser polisen på risken för att hotet faktiskt hade kunnat verkställas?

– Det är omöjligt att uttala sig om huruvida det fanns risk för att hotet skulle verkställas, säger Robert Loeffel.