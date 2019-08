I almsjukans spår – här varnar boende för fallande träd

Personer som SVT Nyheter Småland talat med berättar att stora grenar, till och med delar av träd, rasat ner när det blåst som som värst. Det handlar om flera hundra kilo, upp mot ett ton, enligt de boende. Det har skrämt och lett till frustratration under flera år.

– Jag rör mig inte på bygatan överhuvudtaget när det blåser. Har man inte har bestämt tid med någon eller har ett ärende så håller man sig hemma, säger Monika Rasch.

Det har skett flera incidenter, däremot har ingen än så länge skadats av fallande grenar och träd. Men det har varit nära.

– Det värsta som hänt är en incident där en busslast under Skördefesten stannade och resenärerna samlades för att dricka kaffe. Det var lite småruskigt och blåsigt. Strax efter att bussen hade åkt igen trillade en stor del av ett träd ner. Det som föll vägde uppskattningsvis upp till ett och ett halvt ton för det fordrades både motorsåg och hjullastare för att frakta bort det från vägen. Jag vill inte ens tänka på vad som hade hänt om gruppen av resenärer stått kvar, säger Dick Berg.

Krävs dispens från Länsstyrelsen för att avverka

När SVT Småland hör av sig till Länsstyrelsen i Kalmar visar det sig att Trafikverket har ett pågående ärende.

Efter att ha blivit underrättade om situationen under våren har handlingar om tillstånd att skapa så kallade högstubbar skickats in. Alléerna är nämligen skyddslagstiftade av kulturhistoriska och miljömässiga skäl. Därför krävs dispens från Länsstyrelsen för att avverka eller på annat sätt förändra miljön i allén.

– De åtgärder vi har planer på att genomföra i allén syftar till att säkra trafiken och fastigheterna längs med vägen. Det handlar om att ta ned träden till det vi kallar högstubbar. Högstubbar är träd som är ett par meter höga och som inte är en risk för de som rör sig i området. Samtidigt säkras de biologiska värden som finns i en sådan här miljö och känslan av en allé bevaras, säger Eva Ditlevsen, miljöspecialist på Trafikverket.

Vill få bort almarna innnan höststormarna slår till

Förhoppningen från Trafikverket är att Länsstyrelsen ger tillstånd så att man kan skrida till verket så fort som möjligt, innan höststormar börja blåsa in över Öland.

– Det ska vara under hösten, gärna så tidigt som möjligt. Därför fick vi i all hast skicka in en dispensansökan till Länsstyrelsen för att få göra de här åtgärderna, sen finns det så klart en handläggningstid som vi måste beakta, säger Eva Ditlevsen.