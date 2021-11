Denis Velic lämnar Öster efter säsongen

Denis Velic har varit Öster trogen både som spelare och tränare. Han avslutade sin spelarkarriär 2016 efter avancemanget till superettan, och gick då direkt in i ledarstaben. 2019 tog han över som huvudtränare och där har han varit kvar tills nu.

2019 slogs Öster i botten av tabellen, men lyckades kvala sig kvar. 2020 hamnade man på fjärde plats i tabellen, och även i år ser det ut att bli en placering i den övre halvan. Men nästa år finns han alltså inte kvar.

– Jag känner mig otroligt tacksam att fått möjligheten att träna Östers IF och klubben i mitt hjärta under 2,5 år. Otroligt stolt och nöjd med det jag och mina kollegor har åstadkommit under min tid här. Tack för allt, vi ses på läktaren, säger Denis Velic i ett pressmeddelande.

Ännu finns ingen information om vem som kommer att ta över efter Denis Velic.