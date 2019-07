Djursjukhusets nattjour stängd – hänvisar till klinik 30 mil bort

Kalmar, Kronobergs och Blekinge län står utan jourtider nattetid under vecka 28 och 29. Djurkliniker har sommarstängt och kunder hänvisas till Läckeby djursjukhus i Kalmar. Sjukhuset är dock kraftigt överbelastat och har dragit in jourtiderna nattetid. Akuta fall hänvisas till Helsingborg eller Stockholm, vilket innebär över 30 mils bilfärd för kunder i Kalmar län. ”Vansinnigt”, tycker Pia Schröder från Färjestaden som just förlorat en valp.

Ungefär klockan tolv natten till tisdag blev det dags för tiken ”Lilla blå” att valpa. Djursjukhuset i Läckeby som ligger tjugo minuters bilfärd från Färjestaden var stängt. – När de tog över verksamheten för inte så länge sedan sa de att det skulle bli bättre service och så gör man tvärtom, säger Pia Schröder, matte till ”Lilla blå”. Tiken ”lilla blå” fick fyra valpar. Tre överlevde medan en dog efter att ha fastnat i tikens mage för länge, enligt matten Pia Schröder. Foto: Ricardo Garcia. SVT. Hög belastning – stänger kvällar Företaget AniCura, som driver djursjukhuset, har bestämt att stänga akutintaget nattetid under veckorna 28 och 29. Många djurkliniker har sommarstängt just nu och trycket på Läckeby djursjukhus är mycket stort. – Djurkliniker stänger på sommaren vilket gör att trycket på oss ökar mycket. För att värna om kvaliteten och patientsäkerheten på redan inlagda kunder har vi bestämt att stoppa akutintaget mellan klockan nio och åtta på morgonen, säger Maria Holmén, verksamhetschef AniCura Kalmarsund. Husdjursägare: ”Djurplågeri” Pia Schröder menar att hennes valp hade kunnat räddas om jourtiderna varit öppna nattetid. – Den tredje valpen fastnade inne i tikens mage och vi kämpade med att få ut den i flera timmar. Tidigt på morgonen var den död, säger hon. Vad är sannolikheten att valpen hade överlevt om djursjukhuset hade tagit emot er mitt i natten? – Jag är helt säker på att den hade överlevt. På kliniken finns moderna maskiner och veterinären hade kunna snitta henne mycket tidigare. Valpen hade inte dött och tiken hade inte behövt lida i så många timmar, detta är djurplågeri, säger Pia Schröder. Pia Schröder tittar på den dödsfödda valpen inlindad i en liten handduk. Foto: Ricardo Garcia. SVT. Helsingborg eller Stockholm Läckeby djursjukhus hänvisar husdjursägare från Kalmar, Kronobergs och Blekinge län till klinikerna i Helsingborg eller i Stockholm, som har öppet dygnet runt. – Det är vansinnigt att tro att husdjursägare, med ett djur i behov av akut vård, ska kunna köra långa avstånd, säger Pia Schröder. Sammanlagt fick ”Lilla blå” fyra valpar och preliminärt återinförs jourtiderna nattetid på Läckeby djursjukhus måndag vecka 30, enligt Maria Holmén, verksamhetschef AniCura Kalmarsund. Dela Dela

