Nya parkeringsavgifter i Kalmar – dubbelt så dyrt för bilpendlare

Från och med den 1 oktober kommer stadskärnan i Kalmar kommer delas in i tre parkeringszoner.

En zon för ärendeparkering max 30 minuter, en zon för besöksparkering max 2 timmar, och en zon för boende och pendlare.

Man kommer inte längre kunna köpa 30-dagarsbiljett för parkering i Kalmar. Regeländringen gäller både i stadskärnan och utanför stadskärnan. Istället får man köpa dagsbiljett, som är billigare än att betala per timme.

En dagsbiljett i stadskärnan kommer att kosta 30 kronor per dag, utanför stadskärnan på Malmen kostar det 20 kronor per dag och på Ängö kostar det 10 kronor per dag.

Boende kommer även i framtiden kunna köpa 30-dagarsbiljetter och parkera i anslutning till sin bostad.

Kalmar kommun har slutit avtal med Kalmar länstrafik om att subventionera 30-dagarskort med buss. Efter den 1 oktober kommer ett månadskort att kosta 500 kronor för en vuxen och 375 kronor för ungdom/barn. Subventionen gäller för resa inom hela Kalmar kommun, oavsett hur många zoner man reser.

Subventionen kostar kommunen cirka 3,3 miljoner per år och avtalet gäller på ett år till att börja med.

Källa: Kalmar kommun/Region Kalmar.