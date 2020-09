Efter coronavåren – nu vaknar de öppna förskolorna till liv igen

På måndag kommer öppna förskolan Äpplet i Emmaboda för första gången öppna upp dörrarna för barn och vuxna efter stängningen i coronakrisens spår.

– Vi stängde i mars när allt drog igång. Det betyder jättemycket att kunna öppna upp igen, jag har pratat med många föräldrar som längtat, säger förskolläraren Heléne Poulsen.

Men allt är inte som vanligt. På Äpplet släpper de bara in fem vuxna med barn per tillfälle. För att få en plats måste man anmäla sig via telefon.

Kommunerna gör olika

En rundringning som SVT Nyheter Småland har gjort visar att kommunerna hanterar situationerna olika. Sex av sju kommuner ska ha någon form av verksamhet under hösten.

I Kalmar ha de öppnat upp försiktigt, med fokus på familjer med nya barn. Förhoppningen är att kunna öppna som vanligt framåt höstlovet om inget händer med smittspridningen. Även öppna förskolan Nallen i Växjö har öppet för bebisar, sedan förra veckan.

Har uteförskola

Sedan några veckor har utomhusverksamhet dragit igång i Markaryd och i Högsby. I Högsby finns en ny öppen förskola som skulle invigas i maj, men som fortfarande står öde.

– Lokalerna står och väntar på barnen, men tills vi får nya restriktioner kör vi ute, säger förskollärare Karin Axelsson.

Två kommuner som hanterat situationen helt olika är Nybro och Uppvidinge. Nybro har helt stängt tills vidare – medan Uppvidinge har haft öppet som vanligt under hela pandemin.