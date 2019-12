En man anhållen misstänkt för våldtäkt i Växjö

Polisen fick under söndagen in en anmälan om våldtäkt och under söndagskvällen anhölls en misstänkt man.

En man är sedan söndagskvällen anhållen misstänkt är våldtäkt i en lägenhet i Växjö. Polisen fick in anmälan under söndagen och händelsen ska ha inträffat natten mellan lördag och söndag, rapporterar lokala medier. I övrigt vill polisen inte ge några närmare uppgifter om händelsen under måndagsmorgonen. Dela Dela

