Erlandsson på väg att kryssa sig förbi Schöldberg

– Det är klart att det är en anspänning i det här, men man kan inte göra annat än att avvakta till kryssen har räknats färdigt. Jag tycker att vi ska ha lite is i magen, säger Per Schöldberg (C), när vi når honom på telefon på onsdagsförmiddagen.

Per Schöldberg står som förstanamn på listan till riksdagsvalet i Kronobergs län och hade ställt in sig på att börja jobba i riksdagen.

– Riksdagsplats har varit min prioritering. Det är också medlemmarnas prioritering som fastställdes på nomineringsstämman, när jag blev till förstanamn på listan.

Räkningen av personkryss pågår nu för fullt och vid klockan elva på onsdagsförmiddagen hade Eskil Erlandsson, som står som nummer fyra på listan fått 294 kryss. Per Schöldberg hade då fått 122 personröster.

Kan också hamna utanför Kommunfullmäktige

Om Per Schöldberg inte får riksdagsplatsen kan han inte heller vara säker på att få en plats i Växjö kommunfullmäktige. Han står som nummer 6 på den listan och de preliminära resultaten visar att Centerpartiet får 5 mandat i kommunfullmäktige. Men Schöldberg är ovillig att prata om det scenariot.

– Det går att uttala sig om det när kommunrösterna är färdigräknade, säger han.

Ännu är bara 21 av 116 valdistrikt räknade bland personrösterna till riksdagsvalet och först på fredag eller lördag beräknas rösterna vara färdigräknade.