Fängelsestraff för regelbundna sexövergrepp mot sina döttrar

Domen från Kalmar tingsrätt målar upp en skrämmande bild av två systrar som under många års tid har levt i skräck med en pappa som kontrollerar dem, misshandlar dem och rutinmässigt begår sexuella övergrepp.

Pappan har enligt domen i Kalmar tingsrätt under hundratals tillfällen tvingat sig på sina döttrar i deras gemensamma hem för att kyssa dem, ta på deras kroppar och tvinga dem att ta på hans kön. Övergreppen har skett under minst sex års tid år och då flickorna båda varit under 15 år.

Uppdagades av socialen

Han har också misshandlat sina barn, kontrollerat vem de umgås med och tvingat flickorna att klä av sig, för att pappan skulle syna deras kroppar så att de inte haft sex med någon annan.

Allt uppdagades när barnen träffade socialsekreterare i kommunen och sedan gjorde en polisanmälan hösten 2019.

Mannen döms nu till fyra års fängelse för grov fridskränkning, ringa misshandel och våldtäkt mot barn. Han förnekar själv gärningarna.