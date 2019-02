Filmskapande i Lessebo under sportlovet

Fem tjejer har dykt upp på sportlovsaktiviteten i Bikupans fritidsgård i Lessebo. Alla med utländsk bakgrund.

– Det är viktigt att man som tjej får göra sig hörd. Det är extra viktigt för tjejer som kommer från ett annat hemland än Sverige, att man når dem och att de får berätta hur de mår och hur de har det, säger dokumentärfilmaren Malin Andersson som håller i aktiviteten.

Under tisdagen är planen att deltagarna skall få börja spela in sin egen kortfilmsdokumentär, som dem sen under onsdagen skall få klippa ihop.

– Vi hoppas på att det blir lite dokumentära berättelser om hur det är att bo i Lessebo och att vara tjej här och sådär, säger Malin Andersson.