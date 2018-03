Fler personer har insjuknat i magsjuka i Gamleby

– Det är familjemedlemmar till barn som redan varit sjuka och även skolpersonal, som nu blivit sjuka, Man kan misstänka vinterkräkvirus men vi utesluter ännu ingenting. Ett vinterkräksvirus kan till exempel ändå vara födoämnesburet från början, säger Carolina Stalebrant, miljöchef.

Det var under helgen som ett 30-tal elever på Åbyängskolan insjuknade i magsjuka. En orsak till smittan tros vara hamburgarna som serverades som skollunch under fredagen. Provtagningarna på maten är dock ännu inte klara och Västerviks kommun fortsätter utredningen för att få klarhet i vad som orsakat smittspridningen. Åbyängskolan är dock öppen som vanligt under måndagen.

– Vi har haft ett stormöte nu på morgonen och är glada över att kunna ha tillräckligt med personal på plats för att kunna fortsätta bedriva undervisning under dagen, säger Catarina Brunnberg, rektor på Åbyängskolan.

Skolan har satt in åtgärder i form av extra städning och noggrann handhygien för att undvika att smittan sprids vidare till de personal och barn som finns på skolan.