Olyckor avlöser varandra på E22 i Kalmar län – varning om blixthalka

Det är ännu oklart om det rör sig om en allvarligare krock. Men räddningstjänst, polis och ambulans har kallats till platsen, samt bärgare.

Inte långt därefter kom larm om singelolycka på E22 norr om Söderåkra i riktning norrut. Det rådde under en tid begränsad framkomlighet i körfältet.

Trygghets- och larmcentralen varnar för att det råder blixthalka i flera delar av Kalmar län och uppmanar nu trafikanter att ta det försiktigt när de ger sig ut.

Flera olyckor under eftermiddagen

Tidigare under lördagseftermiddagen, strax innan 17, inträffade en singelolycka på E22 vid trafikplats Kalmar C. Då körde en personbil in i mitträcket, i norrgående riktning. Vägen stängdes tillfälligt av under olycksarbetet. Även här kallades ambulans, polis och räddningstjänst till olyckan men skadeläget är oklart.

Närmre halv sex kom ännu ett larm om singelolycka på E22, denna gång vid Oskarshamn, i norrgående riktning. Körfältet var avstängt till 18.45, enligt Trafikverket.