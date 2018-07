Flera markbränder har härjat parallellt under eftermiddagen och kvällen i Kronobergs län

Ett hölass började brinna utanför Lädja Skola, utanför Lammhult i Växjö kommun runt 17:30-tiden. Branden spred sig senare vidare till runtliggande markområde på 100 gånger 50 meter. Enheter från Växjö, Ljungby och Rydaholm har under kvällen varit på plats och jobbat med släckningsarbetet som nu är avslutat och överlämnat till markägaren.

Brand i Moheda

Parallellt med det har det brunnit mark i Moheda på 100 gånger 100 meter. Styrkor från Lamhult, Växjö och Moheda har varit på plats och ringat in branden. Branden är under kontroll och eftersläckning pågår just nu vi 19:45-tiden.

Brand även i Härnesås

En tredje markbrand härjade även den parallellt med dom två tidigare nämnda i Härnesås i Gemla. Det var i vägkanten det brann på 20 gånger 30 meter. Styrkor från Växjö och Alvesta har under kvällen arbetat med att släcka branden.