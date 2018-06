Flitiga bibliotekslånare i Emmaboda

Under förra året gjordes 10,9 lån, inklusive barnlitteratur och media, på Emmabodas folkbibliotek när totalantalet lån dividerats med antalet invånare.

Det är den högsta utlåningen i landet per kommuninvånare efter Åsele och Bjurholm i Västerbotten, där i snitt 12 lån gjordes per person under 2017. Riksgenomsnittet låg på knappt 6 lån i fjol, enligt siffror från Kungliga biblioteket.

Flera faktorer bakom ett högre lånantal

– Skillnaderna i olika delar av landet är ganska stora. Vi kan se att där det finns bibliotek som har bra öppettider, ligger bra till geografiskt och har en attraktiv miljö, så ligger också besök och utlåning högre, säger Björn Orring, kommunikatör på Svensk biblioteksförening till Nyhetsbyrån Siren.

Fyra kommuner under riksgenomsnittet

I Kalmar län hade också Borgholm (9,6) och Högsby (9) hög utlåning. I Kronobergs län gjordes flest lån per invånare i Ljungby (7,9) och Uppvidinge (7,6).

I de båda länen låg Vimmerby, Hultsfred, Västervik och Markaryd på en lägre andel lån än riksgenomsnittet i fjol. Skolbibliotek ingår inte i statistiken.