Forskaren: ”Streetartfestivalen en inspiration”

– Jag tror att det är en viktig inspiration för andra, säger Linda Fagerström.

Hon berättar att andra arrangörer redan sneglar mot streetartfestivalen för att dra lärdomar av hur man kan arrangera evenemang på ett säkert sätt i framtiden.

Men evenemanget kommer inte enbart att föra med sig glädje för arrangörerna. Linda Fagerström menar att evenemanget sannolikt kommer att föranleda kritik mot att evenemanget ens arrangeras, trots säkerhetsåtgärder.

– Det är ju många som är negativt inställda till att arrangera någonting som innebär människor träffas över huvud taget, säger hon.

Tufft för kulturarbetare

Coronapandemin har som bekant inneburit att olika typer av evenemang ställts in, exempelvis konserter och vernissage. De inställda evenemangen slår hårt mot kulturarbetarna.

Siffror från Arbetsförmedlingen, som visar antalet inskrivna kulturarbetare under en tvåveckorsperiod, har ökat trefaldigt jämfört med samma period i fjol. Från 160 inskrivningar till 700.

Men trots kulturarbetarnas tuffa situation är efterfrågan på kultur är fortfarande stor, enligt Linda Fagerström. Därför har många kulturarbetare hittat nya kreativa sätt att bjuda in publiken. Bland annat visar konstnärer upp vernissager via digitala plattformar, och musiker spelar in musik för publiken med liknande hjälpmedel.

Mer digitalt framöver

Linda Fagerström menar att det här gör kulturen mer tillgänglig. Hon tror också att en del av publiken har fått blodad tand med de här nya sätten att ta del av kulturutbudet. Hon menar att de digitala alternativen kommer att vara en bestående del av kulturen i framtiden.

Hon ser exempelvis att digitala chattverktyg är redskap för att människor över hela världen ska kunna diskutera olika konstverk under guidade visningar på olika vernissager.

Hör Linda Fagerström i klippet ovan.