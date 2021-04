Facket försökte stoppa nya covidavdelningens öppnande in i det sista

Vårdförbundet försökte in i det sista stoppa öppnandet av covidavdelningen i Oskarshamn. Foto: SVT

Covidavdelningen som öppnade på Oskarshamns sjukhus under tisdagen var en nödåtgärd enligt Region Kalmar län. Men Vårdförbundet försökte in i det sista stoppa öppnandet av avdelningen. Brister i kommunikation kring schemaläggning och ett flertal sjukskrivna sjuksköterskor fick Vårdförbundet att lämna in ett skyddsombudsstopp.