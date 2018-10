Fortsatt störst risk för viltolyckor i Kalmar och Kronoberg

Förra året skedde totalt 61 300 viltolyckor i landet, vilket är en historiskt hög nivå. Hittills i år har det inträffat 41 000 olyckor.

Viltolyckorna ökar

Försäkringsbolaget If har sammanställt en lista över de län med flest viltolyckor i förhållande till antalet registrerade personbilar.

– Åter igen ser det tyvärr ut att bli ett rekordår, säger Johan Granholm, motorexpert på If.

Störst risk

Med 21,4 olyckor per 1000 bilar är risken störst i Kalmar län. Näst störst är risken i Kronobergs län med 20,3 olyckor per 1000 bilar såhär långt in på 2018.

För två år sedan låg siffrorna på 18,6 i Kalmar och 17,9 i Kronoberg.

I rena siffror är antal viltolyckor hittills i år i Kalmar län är 2896 stycken. I Kronoberg har det hittills inträffat 2118 viltolyckor.

Fler djur och mer trafik

Anledningen är bland annat en växande älg- och vildsvinsstam. Detta samtidigt som trafiken på vägarna ökar.

Störst risk är det att krocka med ett rådjur, följt av vildsvin och älg. Renar räknas som tamdjur och ingår därför inte i statistiken.