Fredagen den 13 – otursdag eller inte?

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) har tittat närmare på om räddningstjänster runt om i landet rycker ut oftare under fredagen den 13 än andra dagar? Resultatet var att, nej, det är inte fler utryckningar under fredagen den 13 än andra fredagar.

Generellt sett är det under lördagar man kan se en topp när det gäller olyckor och utryckningar. Så kanske är det istället lördagen den 14 vi ska akta oss för.

Färre skador under fredagen den 13

Även försäkringsbolaget Länsförsäkringar har tagit en närmare titt på fredagen den 13. Efter att ha granskat drygt fyra miljoner skador under de senaste tretton åren har försäkringsbolaget kommit fram till att det faktiskt var färre skador under fredagen den 13 än under en vanlig genomsnittsdag.

Istället är det snarare datumet den 1 som sticker ut i bolagets statistik och tisdag är otursdagen framför andra veckodagar. I så fall är det kanske under tisdagen den 1 vi bör vara lite extra försiktiga.