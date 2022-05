De öppnade fritidsgård i Västervik för barn med funktionsvariationer

– Det har varit fullt ända sen vi startat, vi har föräldrar som är så glada att deras ungdomar har något meningsfullt att göra, säger Pernilla Carlsson enhetschef på socialförvaltningen i Västervik kommun. Hon fortsätter:

– Alla som är här har samma känsla av utanförskap och då blir det gemenskap i det. Vilket också ger ökad självkänsla och styrka.

Bra stöd från kommunen

Flera av ungdomarna som kommer till fritidsgården har haft svårt att hitta sin plats på de andra fritidsgårdarna i kommunen, berättar Pernilla Carlsson.

-Det är ett jätteroligt jobb. Vi har fått bra möjligheter att köpa in verktyg, som surfplatta, datorer, olika spel och bordsspel. Vi har fått bra stöttning av vår ledning, säger fritidsledaren Andreas Hansson som är en av tre anställd på fritidsgården.

Hör Andreas berätta mer i videon ovan om vad som är utmaningen i hans roll.

Stor efterfrågan

Fritidsgården startades under sportlovet i år och är just nu öppen onsdagar 17-20 och lördagar 15-18. Barn i åldrarna 11 till 16 är välkomna och man behöver föranmäla sig, eftersom det bara finns plats för åtta unga per tillfälle. Men efterfrågan har varit stor och därför finns det planer på att utveckla verksamheten.

– Vi tittar redan på hur ofta vi ska ha fritidsgården öppen under hösten. Det kommer med stor sannolikhet bli en utökning, säger Pernilla Carlsson.