Foto: Regina Bellatorium/Anna-Karin Rasmusson

Unga inbjuds att måla sina känslor utanpå

För andra året i rad bjuder Växjö in till Karl-Oskar Ung i samband med Karl-Oskar-dagarna. Under lördagen blir det både prova-på-aktiviteter, workshops och konserter. Dessutom bjuder Växjö konsthall in till workshopen ”Avigsidan” där syftet är att måla insidan utanpå.