Sent under fredagseftermiddagen och kvällen kommer de hårda vindar som dragit in över västkusten, nå även inre delarna av landet. Vindbyarna kan nå uppemot 24 meter per sekund i Småland. Dessa vindbyar är därmed mildare än de i västra Sverige.

Vindarna kan innebära problem för höga fordon och träd med tunn stam. Först när vindarna överstiger 25 meter per sekund utfärdas en klass 2-varning. SMHI:s prognos tyder inte på annat än varning enligt klass 1, vilket innebär ”besvärligt väder”.