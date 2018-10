Harry Potter-show kan tvingas ställa in

”Då vädret inte verkar vara på vår sida så riskerar vi att behöva ställa in en eller båda föreställningarna av Eld och Ljusshowen” skriver arrangörerna på eventets facebooksida.

Showen som skulle ha visats både på fredag och lördag kväll, på Tullslätten utanför Kalmar stadsbibliotek, uppförs av ett 70-tal elever från Kalmar Kulturskola. Förra året tittade cirka 1000 personer på showen och i år skulle den hållas för fjärde året i rad.

Arrangörerna har dock inte fattat något definitivt beslut ännu utan håller tummarna för att vädret ändrar sig så att de åtminstone kan köra föreställningen under någon av kvällarna. Men om de ställer in så kommer de att meddela detta via facebookeventet.

