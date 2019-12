Havererat tåg stoppar tågen mellan Kalmar och Växjö

Trafikverket uppger just nu att ett tåg som gått sönder stoppar all tåg trafik från Kalmar C.

Enligt Trafikverkets pressjour finns ingen prognos för när tåget, som står mellan Kalmar C och Kalmar S, kan vara flyttat. Huruvida det finns tåg som skulle ha avgått från Kalmar C och fortsätta söderut och därför inte kan köras på grund av det söndriga tåget är just nu oklart. Enligt Trafikverkets hemsida kan inställda och försenade tåg påverkas på hela sträckan från Kalmar ner mot Malmö. Dela Dela

