Helgöppet på vaccincentralen när fas 3 inleds i Kalmar län

– Nu är det faktiskt personer i arbetsför ålder och då får vi anpassa våra tider. Det går inte att bara ha öppet måndag till fredag kontorstid, säger Ann-Katrin Wilhelmsson, samordnare på vaccinationscentralen.

Under lördagen planerades att vaccinera 725 personer i Västervik. Ett tiotal sjuksköterskor sköter vaccinationen vid 6 olika stationer inne i centralen som inrymts i lokalen Bryggaren vid Spötorget i centrala Västervik. När SVT är på plats är det en lugn, men ändå strid ström av personer i fållan som leder in till vaccinationen. Under lördagen har man just skolat in ytterligare sjuksköterskor som endast ska ansvara för att dra upp doser vaccin i sprutorna.

Hittills, sedan vaccinationerna vid vaccinationscentralerna inleddes i måndags, har ungefär 1500 personer vaccinerats.

Hur ser det ut de närmaste veckorna, har ni vaccin för att fortsätta i samma takt som nu?

– Ja nästan. Den här veckan hade vi öppet tre dagar och nästa vecka har vi öppet fyra dagar. Därefter tror jag bara det blir två dagar. Vi hade ju hoppats på Janssens vaccin som är stoppat för tillfället, så då går vi ner lite i kapacitet. Men när vi vet att vi får mer vaccin ökar vi upp, säger Ann-Katrin Wilhelmsson.