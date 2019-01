Höjd avgift när fler ska sopsortera

Södra Smålands avfall och miljö, SSAM, är ett kommunalt bolag som ägs av Växjö, Lessebo, Tingsryd, Älmhult och Markaryds kommuner tillsammans. Från och med den 1 januari 2019 sköter bolaget sophämtning, slamtömning och återvinningscentraler i alla fem kommunerna.

Sopsortering i fack

Bland annat kommer hushållen i kommunerna att erbjudas sopsortering i fyrfack. Fyrfackssystemet innebär möjlighet att sortera matavfall, restavfall, tidningar och förpackningar som lämnas i två kärl på tomtet.

Detta görs för att minska körningar till återvinningsstationer och för att förenkla sorteringen och öka återvinningen. Sedan tidigare har ett 40-tal kommuner i landet infört liknande system.

Höjd avgift

SSAM sköter fakturorna för dessa tjänster och i och med den nya avfallshanteringen kommer taxan för sophämtning att höjas. Varje kommun sätter sin taxa.

I till exempel Tingsryds kommun kommer höjningen att ske i två steg. Det första steget är en generell höjning på ungefär 16 kronor i månaden för det vanliga abonnemanget. Det andra steget är en prishöjning i samband med att fyrfack införs. Då höjs taxan med cirka 47 kronor i månaden.

Införs stegvis

Fyrfackskärl kommer i Tingsryd och Lessebo kommun att erbjudas villor under hösten 2019 och fritidshus under 2020. I Växjö kommun införs detta i början av 2020. I Älmhult och Markaryds kommun införs det under hösten 2020.

När det är dags att välja abonnemang kommer berörda hushåll att få ett utskick i brevlådan.