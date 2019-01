Hon fotograferar smålänningar med amerikanska ögon

Elizabeth Bick fotograferar för tidningen New York Times och undervisar vid New York university till vardags. Under några veckor i somras kom hon från New York till Blackstad i utbytesprojektet Blackstad in Residence.

Nu är Elizabeth Bick tillbaka för att ställa ut bilderna hon tog i somras.

– Jag mötte ett 25-tal personer här i somras som jag försökte lära känna och tog bilder på. Jag har valt ut tolv av dem. Alla har varit väldigt gästvänliga och välvilligt inställda till mitt arbete, säger hon.

Bilderna visas på fredag speciellt för de som porträtterats för att under lördag och söndag visas i en samlingslokal på orten. Planen är sedan att Elisabeth Bicks dokumentära fotografier skall bli en vandringsutställning i Västerviks kommun.

– Jag har ju mitt perspektiv på Sverige trots att jag aldrig hade varit här tidigare. Jag blev introducerad till Ingmar Bergmans filmer som ung. Jag har inspirerats mycket av honom och tittar man ut ur atejéfönstret där vi står är det ju som en ur en scen från en Bergmanfilm, säger hon.