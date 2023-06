Hovrätten fastställer livstidsdomen för Ängömordet

Vittnet såg en man cykla förbi vid flera tillfällen under mordkvällen, både maskerad och omaskerad. Under tingsrättsförhandlingen kunde hon inte peka ut den dömda 28-åringen som den man hon sett. Hon har också uppgett att den man hon såg saknade ansiktsbehåring, samtidigt som 28-åringen hade mustasch och skägg under mordkvällen.

Vittnet osäker

Men hovrätten fäster ingen större vikt vid vittnets uppgifter, trots att de framhållits som svagheter i åklagarens bevisning av försvarsadvokat Johan Eriksson. Hovrätten menar att vittnet redan från början visat osäkerhet kring signalementet, och att 28-åringen hade ändrat utseende mellan mordkvällen och förhandlingen i tingsrätten, när han skulle pekas ut.

”Mot denna bakgrund anser hovrätten att NN:s uppgifter inte på något avgörande sätt rubbar den starka bevisning som åklagaren i övrigt har presenterat till stöd för åtalet” skriver hovrätten.

Livstids fängelse

Precis som tingsrätten dömer hovrätten 28-åringen till livstids fängelse, och menar att mordet haft karaktär av en avrättning och att det inte råder några förmildrande omständigheter.

Efter förhandlingen i hovrätten fattades beslut att 28-åringen skulle fortsatt sitta häktad.

