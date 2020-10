Udda tävling för stavhoppsstjärnan – utmanas av P4 Extras reporter

Sveriges Radios kanaler har under hela veckan samlat in pengar som ska gå till Världens barn. Insamlingen avslutas under fredagen i en specialsänding i P4 extra.

P4 Kronoberg har under veckan samlat in 81 674 kronor.

P4 Kalmar har under veckan samlat in 119 865 kronor.

(Insamlingen fortsatte även under P4 Extras sändning, så siffrorna kan stiga även under dagen)