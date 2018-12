I dag kommer domen i tiggerihärvan

Under 2016 och 2017 ska ett stort antal bulgariska medborgare vilseletts till Småland för att tigga under miserabla levnadsförhållanden. Pengarna menar åklagaren att de misstänkta gärningsmännen tagit hand om.

Under rättegången har åklagaren försökt övertyga tingsrätten att brottsoffren stått i en beroendeställning till sju av de åtalade som alla är bulgariska medborgare. Gärningsmännen ska ha utnyttjat att tiggarna levde under dåliga levnadsförhållanden i hemlandet, och hade bristande försörjningsmöjligheter, när de rekryterat och transporterat dem till Sverige för att tigga.

Mat från sopcontainrar

De 13 målsägande som vittnat under rättegången har berättat om de miserabla boendeförhållandena de levde under i Sverige. I enkla hus och skogsläger har de enligt åklagaren kontrollerats hårt av de misstänkta gärningsmännen. Om tiggarna fått in för lite pengar eller somnat på sitt pass har de straffats med till exempel utebliven mat. Mat som flera gånger hämtades från sopcontainrar.

Det ska också ha förekommit våld och två av de misstänkta gärningsmännen är också åtalade för misshandel.

En av de åtalade är en svensk medborgare och är misstänkt för medhjälp till människohandel genom att han bistått med boende till både gärningsmän och brottsoffer.

De åtalade männen förnekar brott och menar att de varit i Sverige för att bland annat plocka bär och själva tigga.

Lagförändring påverkar ej

Åklagaren yrkar på långa fängelsestraff för flera av de inblandade, på mellan tre till sju år. Brotten ska ha begåtts under 2016 och fram till polisens tillslag i december 2017. Växjö tingsrätt kommer därför inte ta hänsyn till den nya lag, som började gälla den 1 juli i år, för att lättare motverka att tiggare uttnyttjas.

Domen kommer under onsdagen.