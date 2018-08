Bilen körde rakt igenom butikens entré och stal ett okänt antal glasögon. Foto: Carl Carlert

Inbrott i Växjö – Bil körde in i butik

Sent under söndagskvällen inkom ett larm om att en bil kört in i en optikerbutik i Växjö. Två eller flera gärningspersoner har fått med sig ett okänt antal glasögon.