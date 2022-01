Gröna påsar med matavfall läggs på hög – inget nytt avtal klart

Det var i början av 2021 som renhållaren Kretslopp sydost sa upp avtalet med biogasproducenten More Biogas, bland annat eftersom man inte lyckats lösa problemet med de mängder av små plastbitar från de gröna påsarna följde med in i biogas- och biogödseltillverkningen.

Inte heller var man överens om vems ansvaret var för plasten hamnat där – och genom en ny upphandling ville Kretslopp sydost tydligt avsäga sig uppgiften att förbehandla och rena matavfallet från plast. En uppgift som man skött i alla år utan att egentligen ha juridiskt ansvar för det, menar Kretslopp sydost.

Ett anbud kom in – som var för dyrt

I november startades upphandlingen där man sökte en extern aktör som kunde hantera matafallet i hela kedjan. Ett tilldelningsbeslut skulle vara klart i december, men upphandlingen fick avbrytas på grund av att det enda godkända anbud som kommit in – från Tekniska verken i Linköping – var för dyrt.

– Av de offerter vi fick in till oss var en del inte giltiga och den kandidaten som vann tyckte vi att priset var för högt, därför valde vi att avbryta, säger Magnus Ivansson, produktionschef på Moskogens avfallsanläggning i Kalmar.

Nu får man ta om hela upphandlingen. Och på Moskogen kommer från och med nyårsafton matavfallspåsar med ännu okänd slutdestination läggas på hög, när avtalet med More biogas går ut.

”Kan bli problem”

Men Magnus Ivansson är övertygad om att man kommer ha ett nytt avtal klart i mitten på februari och en kort tids lagring av avfall är man vana vid, även om det inte är önskvärt.

– Vi får in ungefär cirka 500-800 kilo matavfall i månaden, så vi ser inga problem med att lagra det några månader framöver.

Ett tilldelningsbeslut kan ju också överklagas, vad händer om det här tar ett år?

– Om det blir så får man ta ställning till det då. Det kan bli problem med lagringen, absolut, men vi får ta det då.

Fotnot: More biogas, som tidigare skötte biogas och biogödselproduktionen, lämnade även de in ett anbud som diskvalificerades på grund av formaliafel. Enligt Denniz Erol, vd på More biogas, är planen att lägga ett nytt anbud i den nya upphandlingen.