Insamling ska hjälpa svenska krigsveteraner

Gula bandet har funnit i Sverige sedan 2009 och startades av veteranen Jonas Jonasson.

Sveriges veteranförbund Fredsbaskrarna tog fram en pin som blev Gula bandet.

Namnet Gula bandet kommer från George A Nortons text låt ”Round Her Neck She Wears a Yeller Ribbon (For her Lover Who Is Fur, Fur Away).” under första världskriget.

Under hundratals år har det varit vanligt att använda en symbol för att visa att man väntar hem en närstående.

