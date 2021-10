Insamlingen till Världens barn: Markaryd topp fem i Sverige igen

I veckan avgjorde årets kommunkamp – den återkommande nationella tävlingen i vem som kan skramla ihop mest till välgörenhet. Markaryd hamnade på en fjärdeplats.

– Vi är stolta, säger Tord Gustafsson, kultur- och fritidschef.

Engagemanget för Världens Barn hos Markarydsborna började 2014. Då hamnade kommunen i botten, och blev därmed sämst i landet på insamlingsfronten.

– Då hade vi missat att fylla i en kod, så vi kom inte med, säger Tord Gustafsson.

620 000 kronor

Den missen gjorde att Markaryd med sina 10 000 invånare antog utmaningen om att samla in 1,1 miljoner året efter.

Då blev resultatet det motsatta och Markaryd blev istället bäst i landet. Sedan dess har den lilla kommunen i sydvästra Kronoberg fortsatt ligga topp fem på listan med sin insamling.

– Det är en jättefin sporre att vara med i toppen, säger Tord Gustafsson.

I år fick Markarydsborna in 620 703 kronor till insamlingen. Bara Öckerö, Sorsele och Arjeplog samlade in in mer pengar per capita.